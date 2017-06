Villingen-Schwenningen "Spontan-Picknicker" sind eingeladen

Am Samstag, 15. Juli, werden die Stadtteile Villingen und Schwenningen entlang der Schwenninger Straße mit Hunderten Tischen verbunden, wodurch eine einzigartige Mischung aus Picknick, Straßenfest und Open-Air-Festival entsteht. Besucher können mit Picknickkorb, Rucksack oder Bollerwagen zum Veranstaltungsgelände kommen und mit ihren selbst mitgebrachten Speisen an einem der Tische Platz nehmen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage sind Tischreservierungen zwar nicht mehr möglich, doch nach wie vor werden weiterhin Tische für Spontanbesucher freigehalten.

Aber es soll nicht nur gepicknickt werden: Von Beginn an bis zum offiziellen Veranstaltungsende um 22 Uhr wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Musiker, Tänzer, Chöre, Theatergruppen, Walking Acts und viele weitere lokale Akteure werden an den Tischen vorbeiziehen und an festen Stationen auftreten. Auf technische Verstärkung wird bewusst verzichtet – die Straße ist Bühne und Kulisse zugleich.

An jedem Tisch der "Langen Tafel" finden acht Personen Platz. Die Tische können ab 16.30 Uhr eingenommen werden, um 17 Uhr beginnt das Rahmenprogramm. Reservierte Tische, die bis 17.30 Uhr nicht belegt wurden, sind wieder frei verfügbar. Außerhalb der Schwenninger Straße sollte sich nur auf den Feldwegen aufgehalten werden. Speisen werden selbst mitgebracht, Getränke können vor Ort erworben werden. Am Eiswagen der Sparkasse Schwarzwald-Baar gibt es gratis Eis.