Villingen-Schwenningen Spontan melden sich Läufer an

Der Schirmherr des Volkslaufes, Oberbürgermeister ­Rupert Kubon, gab die Startschüsse, und Moderator und TG-Vorstandsmitglied Joachim Thiele den Läufern den guten Rat mit auf den Weg: "Geht nicht an eure Grenzen". Schließlich komme es beim von vielen Sponsoren unterstützten NeckarMan weder auf Schnelligkeit noch auf Sieg und Platz an, sondern es drehe sich alles um die Freude an der Bewegung in der Natur, so Thiele.

Daher begaben sich nicht nur ambitionierte Dauerläufer und Hobby-Jogger, sondern auch Nordic Walker und Wanderer auf den Weg. Rund 130 Helfer von der TG, den Stadtwerken, der Feuerwehr Schwenningen, des Technischen Hilfswerkes und des Umweltzentrums machten den Erlebnislauf möglich und sorgten unter anderem für die Verpflegungsstationen.

Das Rahmenprogramm im Waldeck-Stadion in Schwenningen konnte sich sehen lassen. Die Tanz- und Showgruppen der Turngemeinde wie die "Hip Shakers", Julia Schumacher und Jessica Müller als "JJ ­Duett", "OTR" unter der ­Leitung von Linda Saiti und "IDC" von Julia Schumacher sorgten für fetzige Unterhaltung. Bunte Bilder und Musik lieferte Gitarrist und Sänger "Marius" sowie die Band "Eurona".