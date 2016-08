Villingen-Schwenningen Spital-Neubau irritiert Betrachter

Im Erdgeschoss werden Räume für die Tagespflege, Café, Bistro und Speisesaal eingerichtet. Auf jedem Stockwerk bietet eine Gemeinschaftsküche an, dass rüstige Bewohner, begleitet von einer Hauswirtschafterin, auch kochen. Wer es vermag, der kann auch weitere Funktions-Räume mit Waschmaschinen nutzen, um diese Arbeit selbst zu erledigen. Gilt es doch durch diese aktuell gültigen Senioren- und Pflege-Konzepte die Eigeninitiative zu fördern und Privatsphäre zu erhalten.

Ein Konzept, das der Zukunft Rechnung trägt

Wenn in kommenden Jahren weitere Altersgruppen an Demenz erkranken werden, gelten solche Wohngruppen für Betroffene als eine günstige Lebensform.

Auf dem Dach des Neubaus wird mit Blick zum Warenbach ein Café entstehen, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll.

Wenn der Neubau am Warenbach bis im Spätsommer 2017 realisiert ist, will man auch die Gebäude in der Schertlestraße modernisieren. Auch dort sollen die Standards der Landesheimbauverordnung umgesetzt werden, was ebenfalls Wohngruppen und Einzelzimmer bedeutet. Das Heilig-Geist-Spital wird also absehbar an zwei Standorten betrieben, und das mit Heimplätzen, deren Anzahl nicht unter den bisherigen 171 liegen wird.