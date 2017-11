Villingen-Schwenningen Spielplatz wird bald freigegeben

VS-Villingen. Neuer Spielplatz, Kletterpark und beleuchete Stadtmauer (wir berichteten): In den Ringanlagen in Villingen hat sich in den vergangenen Wochen viel getan. So wurde der vierte Bauabschnitt zur Erneuerung der Ringanlagen zwischen der IHK und dem Gymnasium am Romäusring in dieser Woche baulich abgeschlossen.