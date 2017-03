Villingen-Schwenningen Spiel-Tipi der Waldwichtel wieder zerstört

VS-Schwenningen (mk). "Es geht nicht um den finanziellen Schaden, sondern um den ideellen", sagt Erzieherin Margit Assfalg erzürnt. "Die Kinder sind wirklich frustriert." Am vergangenen Wochenende wurde das Tipi gegenüber der Holzhütte im Natzental von Unbekannten zerstört. Die Holzbretter, die herausgerissen wurden, hätten am Montagmorgen neben dem Zelt gestapelt gelegen, berichtet zudem Kollegin Karin Nowozin-Efinger. Besonders ärgerlich: Erst in der vergangenen Woche hatte ein Vater das Tipi wieder mühevoll zusammengebaut, nachdem es bereits vor dem Winter Ziel von Vandalen war. "Wir haben ständig Theater mit Sachbeschädigungen", fährt die Erzieherin fort. Auch Müll werde regelmäßig neben dem Kindergarten abgeladen. Die Polizei fahre öfters vorbei, müsse aber einfach besser schauen, mahnt Margit Assfalg an. Denn ohne ihren Spielplatz mache es den Kindern nur halb so viel Spaß.