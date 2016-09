VS-Villingen. Von Donnerstag, 6. bis Sonntag, 9. Oktober, findet in der Villinger Fußgängerzone der Herbstmarkt des Bürgeramtes statt. Zum Aufbau des Marktes ist es notwendig, die Veranstaltungsflächen bereits ab Mittwoch, 5. Oktober, 13 Uhr, für den allgemeinen Fahrverkehr voll zu sperren. Die Sperrung wird während der Dauer des Marktes bis zu dessen Abbau am Sonntag, 9. Oktober, 20 Uhr, durchgängig aufrechterhalten, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Ein- beziehungsweise Durchfahrt in den Straßenabschnitten sei daher untersagt. Hierdurch könne es für die Anwohner und Gewerbetreibenden im Veranstaltungsbereich zu gewissen Erschwernissen kommen.