Villingen-Schwenningen Spende für Christy-Brown-Schule

An diesem erfolgreichen Konzept will der Ski-Club noch lange festhalten und weiterhin Einrichtungen in der Stadt fördern, erläutert der Vorsitzende. Nachdem die Feldner Mühle zwei Mal die Spenden erhalten habe, sei das Vorstandsteam nun auf die Christy-Brown-Schule gekommen. Groß war natürlich die Freude bei Schulleiterin Marianne Winkler und dem Kollegium. Passend zum Ski-Club und der Winteraktion nutze die Schule die Spende gleich für das Schullandheim in Österreich. Am Sonntag machen sich neun Schüler auf in ein Skigebiet, um eine neue Sportart kennenzulernen und ein paar vergnügliche Tage im Schnee zu verbringen.