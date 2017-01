Villingen-Schwenningen Spektakel führt mitten in die Fasnet

Die wichtigste Rolle spielt natürlich die Entwicklung Villingens von der urkundlichen Ersterwähnung vor 1200 Jahren über die Verleihung des Markt-, Münz- und Zollrechts im Jahr 999 und der ersten Erwähnung der Fasnet über die Narrenidee im Spätmittelalter und das Spiel der Benediktinerschüler über den "Auszug der Weltnarren" im Jahr 1749 bis zu einem Ausschnitt aus dem Schwarz-Weiß-Film von 1925. Im Skript von Gunter Schwarz spiegelt sich seine profunde Kenntnis der Stadthistorie ebenso wider wie sein Faible für die Fasnet.

Da schlüpft Säger in die Rolle von Sonja Schrecklein, die in einem "Zeitsprung" live vom "Aschrigen Mittwoch" am 12. Februar 1494 berichtet, Brüderle gibt als Fastnachtexperte Werner Mezger den ein oder anderen klugen Kommentar ab, und Andreas Erdel diktiert als Kaiser Ludwig der Fromme den Text für die Urkunde im Jahr 817 seinem "Schreiberling" Klaus Richter auf Französisch oder Latein mit rheinländischem Dialekt. Und auch Herzog-Singer hat sich einige visuelle Gags ausgedacht, ob sich ein Smiley in die Urkunde verirrt, zur Zeit der Pest ein Sensenmann samt Traktoru mherzieht oder eine Pizza durchs Bild fliegt. "Das Drehbuch ist noch nicht ganz fertig", stellt Schwarz schmunzelnd fest. Das liegt mit an den Akteuren, die vor Ideen sprühen und immer wieder neue Gags einbringen. "Nimm doch als Zepter ein Baguette", schlägt Säger als Requisite für den französisch parlierenden Erdel vor. Der Schalk sitzt ihnen im Nacken, so erwartet die Zuschauer auch manch Überraschung, die von der drei Meter hohen Bühne fliegt.

Damit alle die Inszenierung erleben können, übertragen Kameraleute das Schauspiel auf eine große Leinwand. Die technische Umsetzung liegt in den Händen von Medienspezialist Jens Schaumannun und den Veranstaltungstechnikern der Firma Käfer PA rund um Markus Käfer. An die 40 Mitwirkende kommen zusammen und zeigen, wie mitreißend die Fasnet ist, bringen die Tradition spritzig und witzig rüber. So ist das Spektakel nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische ein einmaliges Erlebnis, bei dem jeder bei entsprechenden Einblendungen zum Mitmachen und Singen aufgefordert ist.