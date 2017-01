Villingen-Schwenningen SPD zweifelt am Projekt Kunstrasenplatz

Schon im Vorfeld luden die beiden SPD-Ortschaftsräte zu einem Ortstermin nach Marbach ein. Bernd Lohmiller und Ernst Schaumann erläuterten den Verlauf und die Bedeutung des geplanten Radwegs von Marbach nach Brigachtal, des letzten Stücks des Brigachtal-Radwegs zwischen der Villinger Südstadt und Donaueschingen. Bernd Lohmiller legte Wert darauf: "Diese 1,3 Kilometer sind keine Marbacher Marotte. Dieses Teilstück genießt im Radwegenetz von Region und Land hohe Priorität." Nach Ansicht der SPD muss das Projekt im Haushaltsplan 2017 bleiben. Als Ergänzung regt Bernd Lohmiller einen Bike-und-Ride-Parkplatz am daneben liegenden Haltepunkt an. Die Bahn, so konnte er in Erfahrung bringen, sei bereit, eine Fläche zu verkaufen.

In der Klausurtagung beriet die Fraktion den gesamten Haushalt 2017. Eine wichtige Forderung der SPD-Fraktion war im Vorfeld die zeitnahe Sanierung der Rietstraße. Nun steht es also im Haushalt: 2017 wird geplant und 2018/19 wird gebaut.

Unzufrieden ist die Fraktion mit der Behandlung der neuen Obdachlosenunterkunft in der Schwenninger Schubertstraße. Das Thema war mehrfach in den Gemeinderatsgremien erörtert worden. Immer war davon ausgegangen worden, das ursprünglich als Flüchtlingsunterkunft sanierte Gebäude solle von der Stadt gekauft werden. Jetzt tritt die Stadt als Mieter auf, übernimmt aber dennoch die im vergangenen Jahr getätigten Investitionen von 227 000 Euro – aus Sicht der SPD eine mittel- und langfristig schlechte Lösung. Die Unterbringung von Obdachlosen, so sieht es Edgar Schurr, ist eine Daueraufgabe der Stadt. Hier sei ein eigenes Gebäude die wirtschaftlichere Lösung.