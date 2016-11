Villingen-Schwenningen SPD will regionalen Zusammenhalt stärken

Zu einem Spaziergang durch Schwenningen hatten Siegfried Heinzmann und Bernd Schenkel eingeladen. Schwerpunkt dabei war die Industriegeschichte und die Entwicklung der SPD. An Kienzle und Mauthe machte Siegfried Heinzmann die Entwicklung Schwenningens zur "größten Uhrenstadt" der Welt fest. Schwenningen wurde Arbeitgeber für die ganze Region. Nicht nur aus Richtung Donaueschingen, sondern auch von Rottweil her brachten morgens die Züge Tausende von Arbeitern in die Stadt. Allein in der Uhrenindustrie und ihren Zulieferern habe es mehr als 10 000 Arbeitsplätze gegeben – und das in einer Stadt von etwa 30 000 Einwohnern. Warum ging es mit der Uhrenindustrie in den 1970er Jahren so rapide abwärts? Siegfried Heinzmann sieht einen Hauptgrund des Scheiterns in den ungleichen Lohnniveaus in Deutschland und bei den damaligen Konkurrenten Japan und später Südkorea. "Den riesigen Lohnunterschied konnten die durchaus erfolgreichen Rationalisierungsbemühungen der Schwenninger Uhrenhersteller nicht ausgleichen", stellte er fest. Im Ratssaal des Schwenninger Rathauses erinnerte Siegfried Heinzmann an die erfolgreichen Bürgermeister der 1920er Jahre, Emil Braunagel und Ingo Lang von Langen. Bernd Schenkel zeichnete den Aufstieg der SPD nach.

Noch vor Ende des Sozialistengesetzes (Oktober 1890) waren 1889 in Schwenningen und 1890 in Villingen sozialdemokratische Vereine gegründet worden. In Schwenningen entwickelte sich die SPD in zehn Jahren zur stärk­sten Partei. Bald war sie im Gemeinderat vertreten, und bei den Landtagswahlen 1900 jagte sie den Liberalen das Landtagsmandat ab. Nicht mehr der liberale Industrielle Richard Bürk, sondern der Ortsvorsitzende der SPD, Andreas Vosseler, vertrat den Wahlkreis im Stuttgarter Landtag. Spitzenergebnisse mit über 60 Prozent erzielte die SPD in den Reichstags- und Landtagswahlen nach dem Ersten Weltkrieg. Doch dann teilten sich die linken Stimmen unter den konkurrierenden sozialistischen Parteien SPD, USP (Unabhängige Sozialdemokraten) und KPD auf. Diese Zersplitterung der Linken zeigte sich auch noch in den Märzwahlen 1933, die schon unter nationalsozialistischem Terror stattfanden: 31,5 Prozent entfielen auf die NSDAP, 21,7 Prozent auf die KPD und 21,6 Prozent auf die SPD. Dieses Ergebnis war nicht nur für die SPD enttäuschend. Auch die NSDAP war in Schwenningen deutlich hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben, denn im Reichsdurchschnitt hatte sie 44 Prozent erreicht.

Den Abschluss des historischen Spaziergangs bildete eine Führung durch das Uhrenindustriemuseum von Siegfried Heinzmann. Wie es ein Teilnehmer formulierte: "Bei einem solchen Spaziergang lernt man nicht nur die Parteifreunde, sondern auch die Städte der Region besser kennen." Am Tor als einzige Erinnerung an das mächtige Fabrikgebäude der Firma Mauthe, das an der Stelle des heutigen City-Rondells stand, spürten die Teilnehmer des historischen Stadtspaziergangs der SPD den wirtschaftlichen Wandel von der Industrie- hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Schon im Jahr 1900 zählte die Firma Mauthe 1100 Beschäftigte, im Jahr 1975 endete die 130-jährige Firmengeschichte.