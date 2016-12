Villingen-Schwenningen SPD vergibt die Note "gut"

Woran lag‘s? An der Musik! Auf der Bühne vor der Volkshochschule spielte ein Bläserensemble munter und doch einfühlsam weihnachtliche Weisen. Ein Blick auf die Homepage der Stadt mit dem Smartphone gab allerdings keine Auskunft darüber, wer hier spielte, teilt die SPD mit.

"Der Weihnachtsmarkt ist vor allem ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt in der Vorweihnachtszeit", urteilte Daniel Künkel. Und so war es auch. Meist waren Gruppen unterwegs, Paare mit und ohne Kinder. Und jeder schien auf seine Kosten zu kommen. Stände für kleine Mitbringsel – seien es Süßigkeiten, Kerzen, Deko- oder Holzwaren – es gab sie in ausreichender Zahl. Es fehlten vielleicht Schnitzer von Krippenfiguren oder Strohflechter. Hier sieht Stadtrat Bernd Schenkel im Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner-Kulturzentrum eine hervorragende Ergänzung des Weihnachtsmarkts auf dem Münsterplatz.

Es gibt zweifellos zahlreiche Imbiss- und Glühwein-Stände. Aber sind es zu viele? Sie sind gut frequentiert. Stadtrat Bernd Lohmiller wies auf die Vielfalt hin: "Eine Wurst mit Brötchen und Senf ist schon lange nicht mehr der kulinarische Höhepunkt eines Marktbesuchs." Es sind besonders zur Mittagszeit viele Gruppen aus den Büros und Geschäften der Innenstadt, die hier ihre Mittagspause verbringen und nach neuen Essens-Kreationen Ausschau halten.