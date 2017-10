Villingen-Schwenningen SPD-Fraktion beißt im Rat auf Granit

Diese Zahl war auch Renate Breuning ein Dorn im Auge: "Hier ist die Rede von Veranstaltungen, wie Konzerten. Es handelt sich dabei nicht um die Belegungs- und Nutzungstage", widersprach sie Edgar Schurr, dem "1,7 Veranstaltungen pro Woche" zu wenig sind. "Dafür sind 2,5 Millionen Euro zuviel", begründete er.

Das Thema nationale Ausschreibung, das innerhalb des Gremiums und öffentlich in den vergangenen Wochen für Unruhe sorgte, versuchte unterdessen Joachim von Mirbach (Grüne) ins rechte Licht zu rücken: "Eine Ausschreibung ist immer national. Wenn wir eine Stelle im Internet oder in überregionalen Zeitschriften veröffentlichen, ist diese Ausschreibung nie regional." Das heiße jedoch noch lange nicht, dass sich ein Kieler für die Trägerschaft des Jugendkulturellen Zentrums in Villingen-Schwenningen bewerbe. "Wir sollten aufhören, uns an solchen Dingen zu stören – vor allem nicht, wenn die Vorschriften so sind."

Die Ablehnung des SPD-Antrags begründete von Mirbach damit, dass die Reihenfolge des Antrags überhaupt nicht stimme. "Es müsste erst beschlossen werden, dass die Einrichtung in den Haushalt aufgenommen wird", bevor städtisch finanzierte Stellen geschaffen würden. Als "interessant" beurteilte Frank Bonath (FDP) die Diskussion in der Sitzung. "Ich registriere eine allgemeine Verunsicherung, weil sich jeder fragt, wer könnte Träger werden, setzt dieser das dann in unserem Sinne um, und haben die Jugendlichen dann was sie wollen?" Er könne sich noch daran erinnern, wie es anfangs geheißen hat, dass noch vor dem Bau die Organisation der Einrichtung stehen sollte. "Dies wurde nicht weiter verfolgt." Und jetzt plage einen die Ungewissheit. "Klar war aber immer, dass keine städtische Verantwortung gewünscht ist, denn wir wollten kein drittes Jugendhaus."

Der Antrag der SPD-Fraktion wurde entsprechend der Meinung im Gremium mehrheitlich abgelehnt und somit wird die Trägerschaft für das Jugendkulturelle Zentrum national ausgeschrieben. Hier könne sich laut Oberbürgermeister auch ein Jugendförderungswerk bewerben und in Konkurrenz mit anderen Bewerbern treten. "Eines möchte ich aber klarstellen: es wird bei der Auswahl des Trägers nicht darum gehen, wer das günstigste Angebot abgibt. Es geht selbstverständlich um das Konzept", so der OB. Die Qualitätssorge müsse niemand haben.