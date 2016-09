Villingen-Schwenningen SPD-Fest für die Familie

Es ist das "junge Team" im SPD-Vorstand VS, das erneut ein Kinder- und Familienfest auf dem Osianderplatz organisiert hat: Daniel Künkel und Nicola Schurr, die beiden stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, die Brüder Markus und Gunnar Frey, Susanne Rosmislowsky und Alexander Gackowski.

Drei syrische Jugendliche werden beim Auf- und Abbau helfen. Nicola Schurr hat sie bei den Veranstaltungen der Initiative "VS ist bunt" kennengelernt und kümmert sich in seiner Freizeit um sie.

Was wird geboten? Jaques Mehlsack, alias Olaf Jungmann, ist mit seinem Mitmachtheater dabei. Dieter Sirringhaus wird mit seiner Villinger Puppenbühne Jung und Alt Freude machen. Eine Kinderolympiade ist mit Spielstationen vorbereitet. Gunnar und Magnus Frey sind mit ihren Handpuppen und einer Spieleshow dabei. Bei einem Vesper kann man zusammensitzen und vielleicht den anwesenden SPD-Stadträten sagen, was sie in Zukunft besser machen sollten. Eröffnet wird das Kinderfest um 12 Uhr von OB Rupert Kubon.