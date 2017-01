Villingen-Schwenningen Spaß und Leid nah beieinander

Die Räumdienste waren seit dem frühen Morgen im Dauereinsatz, um für befahrbare Straßen zu sorgen. Dennoch kam es zu mehreren Unfällen, meist blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.

So auch auf dem Nordring zwischen Villingen und Schwenningen. Dort war ein Transporter auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam schließlich von der Straße ab und blieb auf der Seite liegen. Die Insassen hatten Glück und wurden nicht verletzt. Der Transporter war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei einen Fahrstreifen, zeitweise stockte deshalb der Verkehr. Überhaupt hatte so mancher Brummifahrer an den Steigungen im Stadtgebiet zu kämpfen. Größere Behinderungen blieben dennoch aus.

Wintereinbruch fällt in die Weihnachtsferien