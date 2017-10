Villingen-Schwenningen Spaß mit den Kinder in der Familienwoche der KiKripp

Am Freitag, zum Ende der Familienwoche findet das Opa-Oma-Fest statt. Die Kinder verkleiden sich bei einer lustigen Modenschau als Senioren und auch für einen vollen Magen wird bei Kaffee und Kuchen gesorgt. Und zu guter Letzt wird auch der Kürbiskönig gekrönt. "Das wird, der sein, dessen Kürbis das furchterregenste Gesicht hat", verrät Marisa Faißt-Neininger, Leiterin der KiKripp Villingen. "Die Familienwoche machen wir zum ersten, den Oma-Opa-Tag allerdings schon zum vierten Mal und der wurde immer sehr gut angenommen". Es gehe in der Familienwoche darum, den Eltern zu zeigen wie der Alltag in der KiKripp aussehe, denn die Eltern seien sehr interessiert an den Aktivitäten ihrer Kinder.

Die KiKripp beherbergt momentan 50 Kinder im Alter von eins bis sechs und hütet sie täglich von 7 bis 17.30 Uhr.

"Alle 50 Plätze sind voll und mindestens 400 weitere Kinder stehen auf der Warteliste, das macht eine durchschnittliche Wartezeit von zwei Jahren", erzählt Faißt-Neininger. Viele Eltern würden schon während den ersten Monaten ihrer Schwangerschaft die Kinder anmelden, damit sie nach der Elternzeit direkt den Kindergarten oder die Krippe besuchen können.

Die KiKripp-Einrichtung versucht nun 20 weitere Kindergarten- und zehn weitere KiKripp-Plätze beim Jugendhilfeausschuss zu beantragen. Die Nachfrage bei den Eltern sei groß, die Situation der Kindergartenplätze hingegen mehr als katastrophal.

Zwar wurde ein selbiger Antrag im Juli abgelehnt, doch auf Wunsch der Eltern, versuchen sie es nun erneut. "Ich wünsche es mir wirklich sehr, kann die Situation aber nicht einschätzen", so Faißt-Neininger, "Sollte der Antrag wieder nicht genehmigt werden, müssen einige Kinder unsere Einrichtung verlassen, dass kann zur Arbeitslosigkeit der Eltern führen und das macht uns ebenso Sorgen, wie den Eltern selbst" Denn, da es weniger Kindergarten- als Kinderkrippen-Plätze gibt, müssten einige Kinder beim Übergang in den Kindergarten die KiKripp verlassen.

Die KiKirpp lädt alle interessierten Eltern, auch wenn ihre Kinder derzeit nicht diese Einrichtung besuchen, zu einem Montessori Elternabend mit der deutschlandweit bekannten Expertin Sibylle Flach aus Freiburg, am Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, in die KiKripp, Hermann-Schwer-Straße, ein. Telefonische anmeldung unter 07721/6 80 82 28, E-Mail: info@kikripp.de