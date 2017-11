Villingen-Schwenningen Spaß beim gemeinsamen Singen im Blick

Musik und Gesang prägen den 26-Jährigen seit Kindesbeinen. Der Zweitälteste aus einem katholischen Elternhaus hat wie seine fünf Geschwister schon früh Musikunterricht erhalten. Er spielt Klavier seit er sechs Jahre alt ist und hat in einem Knabenchor gesungen. Oboe spielen habe er aus Zeitgründen wieder aufgegeben, Gitarre spiele er "ein bißchen", Orgel ab und an in seiner Allgäuer Heimat. Mit dem Studium für Schulmusik an der Hochschule in Trossingen kam eine Ausbildung in klassischem Gesang hinzu. Die Prüfung für Chor- und Orchesterleitung hat er 2015 abgeschlossen.

Derzeit bereitet er sich mit dem Schwerpunkt Chorleitung auf das Staatsexamen im April 2018 vor. Das steht montags auf seinem Stundenplan. Das Studium Mathematik fürs Lehramt absolviert Schmid an der Universität Tübingen. "Mathe war schon immer mein Lieblingsfach", erzählt er mit leuchtenden Augen und lässt erkennen, dass ihm die Aufgaben in der Schule leichtgefallen sind. "Aber fürs Studium muss man sich hinsetzen. Da muss man am Ball bleiben". Apropos Ball. Der kommt ins Spiel, wenn Schmid in Pfullingen bei Reutlingen zum Fußballtraining geht und am Wochenende für seinen Verein in der Kreisliga auf der Position des Innenverteidigers aufläuft. So kommt der Name Mats Hummels in die Liste der "Ms".

Auf die Frage nach einem Vorbild beschränkt sich Schmid nicht auf eines. Der gewaltlose Widerständler und Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhi, der seit Jahrzehnten vegetarisch lebende Beatles-Musiker Paul McCartney stehen für ihn weiter vorne in der Reihe. Schmid wusste bereits mit 14 Jahren, dass er wie sein Vater Lehrer werden möchte, allerdings mit einer anderen Fächerkombination. Der Vater ist Theologielehrer, der ältere Bruder hat ebenfalls Theologie studiert. Nach dem Abitur arbeitete Lukas Schmid in einem von seiner Tante geführten Jugendheim und entschied danach, dass er den Schwerpunkt nicht allein auf das Erzieherische legen möchte. Er will fachliches Wissen weitergeben.