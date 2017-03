Villingen-Schwenningen Sparkasse baut neue Filiale

In der neuen Filiale werden auch in der Ausstattung neue Wege gegangen. "Die Top-Nachwuchskräfte der Sparkasse haben in einem Projekt ein Konzept erarbeitet, wie Kunden mit modernster Technik angesprochen und beraten werden sollen. Dieses Konzept soll in der neuen Einheit pilotiert werden. Soweit dürfte es nach derzeitigen Planungen Ende 2017 oder Anfang 2018 sein", zeigt die Sparkasse auf.

"Wir lassen uns mit dem Neubau bewusst Zeit – Qualität geht vor Schnelligkeit. Zumal wir bezüglich unseres bisherigen Standorts keinerlei Druck haben", erklärt Wolfgang Wurbs, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.