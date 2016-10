Villingen-Schwenningen Sparern die Angst vor Wertpapieren nehmen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie kann man sein Geld im Nullzinsumfeld überhaupt noch gewinnbringend anlegen? Welche Auswirkungen haben Brexit, US-Wahlen, Zins-Politik der EZB? Ein Blick auf die Kapitalmärkte zum Jahresendspurt 2016 und auf den Start 2017 verrät mehr – am 8. November im Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen.

Trotz Niedrigzins und Inflation steigen Einlagen in Baden-Württemberg weiter an. Seit fast 90 Jahren macht der Weltspartag Ende Oktober darauf aufmerksam, wie wichtig Sparen ist.

Doch Zinsen um den Nullpunkt stellen die alte Lehre von Zins und Zinseszins in Frage, auch wenn sich Sparer bislang offenbar kaum davon abschrecken lassen: Die Einlagen von Privatpersonen in Baden-Württemberg stiegen laut Bundesbankstatistik von 2014 bis Mitte 2016 sogar um 4,9 Prozent auf 312,3 Milliarden Euro. Und das, obwohl die Ersparnisse praktisch an Wert verlieren, da gleichzeitig die Preise für viele Dinge des täglichen Lebens stark steigen. "Damit hat sich die Situation für Sparer vom risikolosen Zins zum zinslosen Risiko verändert", verdeutlicht Volker Herrdum-Heinrich, Leiter der Commerzbank-Niederlassung Freiburg/Villingen-Schwenningen. Trotz dieser Entwicklung scheuen sich viele Sparer, in alternative Anlagen zu investieren. Bundesweit besitzen rund 14 Prozent der Deutschen Aktien oder Fonds, hat das Deutsche Aktieninstitut berechnet. "Wer sein Vermögen dauerhaft erhalten will, kommt an Wertpapieren nicht vorbei", so Herrdum-Heinrich. Dabei heißt Wertpapier nicht gleich Aktie. Zum Beispiel zählen auch Unternehmens- und Staatsanleihen, Rentenpapiere oder Anlagen in Rohstoffe dazu. "Doch viele Sparer stellen sich Fragen nach ihrer eigenen Risikoneigung und ihrem Anlagehorizont, also wie lange man auf das Geld verzichten kann, nicht. Sie wollen sich auch mit Themen rund um die Kapitalmärkte nicht auseinandersetzen. Lieber treffen sie oft gar keine Entscheidungen. Ein falscher Weg", wie Herrdum-Heinrich meint. "Wichtig ist, Sparer zum Nachdenken anzuregen, ihnen die Angst vor Wertpapieren zu nehmen", weiß Herrdum-Heinrich aus Gesprächen mit Anlegern. Einfacher entscheidet man sich, wenn man politische Auswirkungen auf Kapitalmärkte besser einschätzen kann und Zusammenhänge versteht. Das alles ist möglich am Vortragsabend "Kapitalmärkte: Jahresendspurt 2016 und Ausblick 2017".