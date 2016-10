Villingen-Schwenningen Spannendes Seminar

Der Vormittag des ersten Seminartages stand ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums, zu dem verschiedene Ehrengäste geladen waren. Nach einem informativen Rückblick auf ein viertel Jahrhundert IKS-Geschichte durch Kriminaloberrat Frank Huber von der Fachgruppe Kriminaltechnik gab der Begründer des Seminars und Ehrengast, Kriminaldirektor Herbert Graf, einen authentischen und unterhaltsamen Einblick zur Entstehung der im Jahr 1992 erstmals durchgeführten Veranstaltung.

Im Anschluss folgten zum Thema "Rechtsmedizin und Kriminalistik im Wandel" durch den Ehrengast und renommierten Rechtsmediziner, H. Pollak, Direktor des rechtsmedizinischen Institutes am Universitätsklinikum Freiburg, interessante Ausführungen, die mit der Ehrung der geladenen Gäste – darunter auch der langjährige Mitgestalter des Seminars an der Seite von Graf, Gerhard Mantel – abgerundet wurden. Das 25. IKS bot darüber hinaus auch in diesem Jahr wieder eine Vielfalt an Fachthemen rund um die Kriminaltechnik.

Spektakuläre Fälle aus der Praxis und Forschungsergebnisse

So wurden neben spektakulären Fällen aus der Praxis beispielsweise aktuelle Forschungsergebnisse, Entwicklungen und Methoden sowie europäische Projekte vorgestellt.

Resümierend kann aus den zahlreichen Vorträgen und Diskussionen der Spezialisten aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz, nach dem diesjährigen Seminar wieder einmal festgehalten werden, dass das IKS in der Welt der Kriminaltechniker nicht mehr wegzudenken ist.