Villingen-Schwenningen Spannende Wildwest-Atmosphäre

Beim dem jährlichem Bezirkslager waren diesmal über 65 Teilnehmer dabei. Am Ankunftstag wurde für die wilden Indianer und Cowboys Wurstsalat zubereitet. Natürlich gab es für die Vegetarier ebenfalls ein deftiges Abendessen. Es wurde ein herzhafter Käsesalat mit Ei und Mayonnaise zubereitet.

Am Abend wurden Dietmar Sauter und Martin Kocovski nach einer zweijährigen Ausbildung das Woodbadge-Halstuch überreicht. Die Woodbagde-Ausbildung ist die – auch international anerkannte – Basisausbildung für Leiter in der DPSG. Dazu kamen zwei Diözesanvorstände extra aus Karlsruhe und Freiburg angereist, um die Verleihung vorzunehmen. Am Lagerfeuer wurde der feierliche Moment mit gemeinsamen Gesang abgerundet. Nach dem feierlichem Event gingen die Kinder und Leiter in die sechs Tippis und drei Old-Trapper Hütten zum Schlafen.

Am Samstag wurde am Vormittag aus Restleder und Flechtseilen schöner indianischer Schmuck hergestellt. Vielfarbige Federn durften auch nicht fehlen. Da es fünf verschiedene Seilfarben und professionelle Schminke gab, sahen die Kinder wie authentische Indianer aus. Die Cowboys schneiderten sich tolle Westen in verschiedenen Farben.