Studentin Sybille Fortuna berichtet über die Restauration eines Porträts. VS-Villingen. Ein Restauratoren-Vortrag mit Sybille Fortuna und Ina Sahl unter dem Motto "Anders als gedacht – Untersuchung des Porträts der Maria Theresia mit überraschenden Ergebnissen" findet am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, im Franziskanermuseum in Villingen statt. Im Sommer restaurierte die Studentin Sybille Fortuna im Rahmen eines zweimonatigen Praktikums in den Städtischen Museen ein großartiges Porträts der Kaiserin Maria Theresia. Bei einer spannenden Untersuchung wurde fast wie in einem Krimi ermittelt, was es mit dem Porträt auf sich hat, das wie ein Gemälde aussieht, aber keines ist.