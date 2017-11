Villingen-Schwenningen Spannende Religion

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Einen erlebnisreichen Besuch machte die Gruppe "Abrahams Töchter" der evangelischen Erwachsenenbildung in der neuen Synagoge der jüdischen Gemeinde in Rottweil. Geschäftsführerin Tatjana Malafy freute sich, endlich die Frauen des interreligiösen Frauentreffens in dem Neubau in Rottweil begrüßen zu dürfen. Oft waren die Jüdinnen zu Gast bei den Treffen in Villingen gewesen. Die Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde hat im Rahmen des Projekts "Weißt du wer ich bin?" das Frauentreffen der drei abrahamitischen Religionen (Juden, Christen und Muslime), sehr unterstützt. Die über 20 Frauen der Besuchsgruppe konnten die neue Synagoge besichtigen und waren sehr beeindruckt vom Bau als auch von der Offenheit der Gemeinde. Elena Lugonova, die Vorsitzende sowie der junge Rabbiner begrüßten die Gäst