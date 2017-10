Villingen-Schwenningen Spannende Reise Richtung Orient

Die Tanzreise um die Welt beginnt im Theater am Ring – am Dienstag, 10. Oktober, um 20 Uhr. Angelehnt an den Roman "In 80 Tagen um die Welt" von Jules Verne geht es mit dem talentierten Ensemble des NRW Juniorballetts auf eine spannende Reise Richtung Orient. Tänzerisch und musikalisch wird in verschiedenen Metropolen Europas Halt gemacht, darunter in London, Paris, Wien, Venedig und Athen.

Der Orient-Express setzt sich unter der künstlerischen Leitung von Xin Peng Wang zu einer Musik-Collage von Demis Volpi und Christan Baier in Bewegung. Das NRW Juniorballett wurde 2014 von Xin Peng Wang gegründet, dem Ballettdirektor des Theaters Dortmund. Seitdem hat es sich zu einer Compagnie mit einem unverwechselbaren künstlerischen Profil entwickelt.

Karten für das NRW Juniorballett gibt es im Vorverkauf für 34, 30 und 26 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/822525, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.