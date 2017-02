Villingen-Schwenningen Spannende Live-Reportagen

Vom 10. bis 12. März findet in der Neuen Tonhalle in Villingen das 9. Medienfestival statt. Im Rahmen der Veranstaltung warten viele Highlights auf die Besucher. Dazu zählen die Medienreportagen "100 % VS", "Sehnsucht Afrika" und "Ohne Geld ans Ende der Welt".