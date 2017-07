Villingen-Schwenningen Spannende Entdeckungstouren in ferne Länder

Hierbei kann es nie weit genug, hoch genug, spannend genug sein. Ob in die mystische Kühle des nördlichen Polarkreises oder auf heiße Safari im Land der Giraffen, kein Fleckchen dieser Erde wird in dieser Saison vernachlässigt werden.

Auf Außergewöhnliches dürfen sich Besucher am diesjährigen Thementag "Xtreme" freuen, der seinen Namen nicht umsonst erhalten hat: Denn extrem wird es am 3. März 2018 auf der Bühne der Neuen Tonhalle in VS-Villingen. Ob barfuß über Schotter, strampelnd bis nach Tibet oder furchtlos an der Seite von wilden Grizzlies. Die Vortragsreferenten des "Xtreme-Tages" verstehen es wahrhaft, das Publikum in Staunen zu versetzen. Martl Jung, Christian Rottenegger und David Bittner haben ihre persönlichen Grenzen überwunden und damit Einmaliges erreicht.

Einen Einblick über die spannenden Events gibt es unter www.story-vs.de. Der Kartenvorverkauf startet am 1. September unter www.story-vs.de/kartenbestellung.