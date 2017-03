Villingen-Schwenningen Spannende Einblicke in Tatortarbeit

Die Leitung der Veranstaltung lag in den Händen der Wanderführer Brita und Uwe Schlegel. Wolfgang Napieroj, Polizeibeamter im Ruhestand und Mitglied im Polizeihistorischen Verein, verschaffte den Teilnehmern eine Zeitreise in die Polizeigeschichte. Er spickte dabei seine Erklärungen mit amüsanten und aufschlussreichen Anekdoten.

Faszinierende Einblicke in die Tatortarbeit und Spurensicherung vermittelten Vitrinen und Plakatwände. Ein dunkles Kapitel der Stuttgarter Polizei im Nationalsozialismus wird in einem eigens dafür eingerichteten Raum eingehend beleuchtet. Eindrucksvoll waren die dokumentierten spektakulären Verbrechen, die Stuttgart erschütterten, angefangen von der ermordeten Opernsängerin Anna Sutter über das erste Kidnapping bis zum Mord an einem 19-Jährigen mit anschließender Zerstückelung und Einzementierung der Leiche.

Der Stammheim-Prozess, die Schleyer-Entführung sowie die Selbstmorde der RAF–Terroristen stellten die Polizei vor völlig neue Herausforderungen, so Napieroj. Vielen war auch nicht mehr bekannt, dass bis 1958 die Ehefrauen nur mit Zustimmung des Ehemannes den Führerschein machen konnten.