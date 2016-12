Villingen-Schwenningen Späte Kritik an Plänen für Marktplatz

VS-Schwenningen. "Im Bereich des Marktplatzes sollte zukünftig gar kein Verkehr mehr fahren", forderte CDU-Stadtrat Bernd Hezel. Eile habe die Entscheidung darüber, wo wie schnell gefahren werden darf, sicherlich auch nicht, so die Anmerkung von Karl-Henning Lichte (Freie Wähler). Bemerkungen und Forderungen, die Baubürgermeister Detlev Bührer verzweifeln ließen. "Wir reden langsam von einem völlig anderem Konzept und ich darf erinnern, dass das Vorliegende bereits vom Gemeinderat beschlossen wurde."

Zu viele Fragen schienen in der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses noch unbeantwortet, wenn man die lange Rednerliste quer durch die Fraktionen betrachtete. Dabei sollten nur Geschwindigkeitsvorschriften für Marktstraße, Kirchstraße, Rathausgasse und Bürkstraße festgelegt werden. (wir berichteten). Dass der eine oder andere das Gesamtkonzept für die Umgestaltung des Marktplatzes infrage stellte, erforderte von Erich Hagina, stellvertretender Bauamtsleiter, viel Geduld. Er erläuterte mehrfach, was aus den vorliegenden Plänen offenbar nicht hervorging. Mit der Folge, dass der Beschluss, bei Enthaltungen von Hezel und Lichte, trotzdem gefasst wurde. Eine für die Bürger wichtige Frage wurde geklärt: "Wir versuchen das Parken auf Teilen des Marktplatzes dauerhaft zu ermöglichen", so Hagina.