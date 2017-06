Villingen-Schwenningen Soziales im Mittelpunkt

Als Ort für die Veranstaltungen wird das Mehrgenerationenhaus Donaueschingen in der Schulstraße 5 genutzt. Das 2007 mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Projekt ist eine innovative und über die zehn Jahre hinweg längst bewährte Einrichtung für alle Generationen und sozialen Gruppen. Herzstück ist darin das Café "ansprechBAAR" – für ein Frühstück optimal.

Auftakt am Mittwoch mit Martina Braun

Beginnen wird die Reihe mit insgesamt vier Einzelveranstaltungen bereits am Mittwoch, 28. Juni. Eingeladen sind hierzu Staatssekretärin Bärbl Mielich aus dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg sowie die Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Martina Braun vom Bündnis 90/Die Grünen. Braun hatte kürzlich bereits im Vorfeld Interesse am Projekt des Mehrgenerationenhauses in Donaueschingen gezeigt. Dies konnte nun mit der geplanten öffentlichen Gesprächsreihe verknüpft werden.

Allerdings ließ sich für die Auftaktveranstaltung kein anderes Zeitfenster als von 14 bis 16 Uhr finden, so dass es in diesem Fall eher auf einen "Sozialpolitischen Nachmittagskaffee" hinausläuft. Darauf folgen dann im Juli tatsächlich zur Frühstückszeit jeweils von 10 bis 12 Uhr die Bundestagskandidaten des Wahlkreises Thorsten Frei (Bundestagsabgeordneter der CDU) am 8. Juli, Marcel Klinge (FDP) am 15. Juli sowie am 22. Juli Jens Löw (SPD).

Moderiert von Michael Stöffelmaier werden vielerlei sozialpolitische Themen wie beispielsweise Jugend- und Schulsozialarbeit, Pflege, Inklusion, Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie oder Flüchtlingsarbeit angesprochen. Der Eintritt ist frei.