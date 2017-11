Villingen-Schwenningen Souvenirs von Brigach und Neckar

Simone Haug, Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit im dritten Lehrjahr, hat den neuen Werbeschirm der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) umgesetzt und am Mittwoch vorgestellt. Viel Lob für den hochwertigen Regenschirm erhielt sie von Wirtschaftsförderin Beate Behrens.

Die Idee für einen VS-Schirm ist nicht neu. Vor Jahren gab es bereits einen derartigen Werbeartikel. Für die Neuauflage sind andere Motive gewählt worden: Zwei Mal Fastnacht mit dem Villinger Narro und dem Schwenninger Hansel, zu sehen sind auch das Schwenninger Moos, die Bären und der Neckartower. Von Villingen sind einer der beiden Münstertürme, das Bickentor und der Magdalenenberg ausgewählt worden. Die Fotos stammen von Jens Hagen, Joanna Haag und den Mitarbeitern der WTVS. Angesichts der Fülle schöner Motive sei die Auswahl nicht leicht gefallen, so Simone Haug.

In einer limitierten Auflage von 600 Stück kann der Schirm ab sofort für 21,95 Euro bei den Touristinfos in Villingen und Schwenningen gekauft werden. Im Gegensatz zum Vorgängermodell sei er noch stabiler und "fliegt nicht gleich beim ersten Windstoß davon", meinte Beate Behrens. Er soll auch im Einzelhandel verkauft werden, so Behrens weiter. "Wir warten auf Bestellungen."