Schwarzwald-Baar-Kreis. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Kreisjugendfeuerwehr Rottweil stand eine besondere Ehrung auf der Tagesordnung. Verena Broghammer, stellvertretende Kreis­-jugendwartin, wurde mit dem Soroptimist-Preis 2017 ausgezeichnet. Soroptimist International ist weltweit die größte Service-Organisation berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Der Club in Villingen-Schwenningen, dem 26 Frauen angehören, ist einer von über 200 Clubs in Deutschland. Weltweit zählt die Vereinigung in 132 Ländern rund 3200 Clubs mit über 100 000 Mitgliedern. In Deutschland fließen jährlich rund 1,5 Millionen Euro in soziale Projekte.