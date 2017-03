Villingen-Schwenningen Sonst ein gutes Jahr

Fritz Weißer meldete für das Berichtsjahr 17 Wander- und Bergtouren mit durchschnittlich 24 Teilnehmern. Hansjörg Dufner von der Bergsteigergruppe Furtwangen wünschte sich in Sachen "Kletterhalle" ein gemeinsames "Ziehen an einem Strang". Bergsportwart ­Andreas Rieger bedauerte, dass das Interesse für alpines Klettern abgenommen habe und berichtete, dass die Gruppengröße bei Skitouren aus Sicherheitsgründen verkleinert wurde. Für die Gestaltung der Sektionsabende kündigte er ein "Neues Konzept" an. Matthias Ebert vertritt den DAV bei diversen Naturschutzverbänden und setzt sich für ein naturverträgliches Tourengehen ein. Negativ aufgefallen seien vor allem Schneeschuhgeher, die häufig keine Rücksicht auf das störungsempfindliche Auerhuhn nehmen.

Verschmerzbarer Verlust

Ludwig Strack wurde zum neuen Vertreter der aktiven Senioren gewählt. Mit einem verschmerzbaren Verlust schloss Schatzmeister Wolfgang Kehle das Kassenjahr 2016 ab – und wurde trotzdem wiedergewählt.

Peter Müller trat überraschend für das Amt des Vorsitzenden an und wurde mehrheitlich gewählt. Den vakanten Posten des Vize-Vorsitzenden übernahm für ein Jahr Josef Fuchs nach 17 Nein- und 60 Ja-Stimmen.

Martin Kramer ließ sich zum Nachfolger von Ingo Kuttler wählen, bestand aber auf die Streichung des Wortes "Sport" bei der Bezeichnung Klettereferent, da er als Felskletterer mit "Plastik" nichts am Hut habe. Müllers Posten als bisheriger Bergsportreferent blieb vorerst unbesetzt, Peter Schütte wurde zum Pressereferenten wiedergewählt.