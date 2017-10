VS-Villingen. Zu einer öffentlichen Sonntagsführung lädt Museumsleiter Michael Hütt am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr, in das Alte Rathaus in Villingen ein. Dort ist seit Anfang Oktober in der Reihe der "Sammlung Heinzmann" der dritte Teil mit dem Titel "Der Schatten des Krieges" zu sehen. Der Erste Weltkrieg prägte Leben und Kunst der gegen Ende des 19. Jahrhunderts geborenen Villinger Maler der Sammlung Heinzmann. Ludwig Engler, Waldemar Flaig und Richard Ackermann leisteten Kriegsdienst und wurden verwundet. Engler und Flaig starben früh an Spätfolgen ihrer schweren Verletzungen. Die Überlebenden, Ackermann und Paul Hirt, mussten anschließend die Nazi-Diktatur und den Zweiten Weltkrieg durchstehen. Die Schatten der Kriege liegen folglich über der Kunst. Die Ausstellung wird bis 4. März gezeigt. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind Samstag 13 bis 17 Uhr, Sonntag und Feiertag, 11 bis 17 Uhr.