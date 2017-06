Villingen-Schwenningen Sonnenenergie bringt gute Erträge

Um wirtschaftlich sinnvoll arbeiten zu können, ist das Kapital nach Angaben der Vorstände etwa im Verhältnis ein Teil Eigenkapital zu vier Teilen Fremdkapital verteilt. Mit einer Spitzenleistung von rund einem Megawatt stellt Stierberg II in Bad Dürrheim die mit Abstand bislang größte Anlage der Genossenschaft dar. Den Genossen ist es wichtig zu betonen, dass Stierberg I von einem gänzlich anderen Investor betrieben wird. "Mit dieser Anlage haben wir nichts zu tun", betonen die beiden Vorstände Hubert Saur (technisch) sowie Dietmar Wursthorn (kaufmännisch). Immer wieder kämen hier Verwechslungen vor.

Die enge Zusammenarbeit mit Kommunen wie beispielsweise der Stadt Villingen-Schwenningen oder Bad Dürrheim will die Genossenschaft weiterhin pflegen; ausweiten will sie diese in Richtung Landkreis. Im Kreistag wurde hierzu bereits ein Beschluss über eine Anlage der Bürger-Energie auf dem Dach der neuen Straßenmeisterei in Hüfingen gefasst. Damit weitet sich der Aktionsradius der Bürger-Energie Schwarzwald-Baar aus. Zwar ist der Sitz in Villingen-Schwenningen, die Anlagen beschränken sich jedoch bislang nur auf Bad Dürrheim. Über den ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis hinweg verteilt sind bislang nur die rund 100 Mitglieder. Als Genossenschaft hat jedes von ihnen, egal welchen finanziellen Anteil es einbringt, gleiches Stimmrecht.