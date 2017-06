Villingen-Schwenningen Sommertheater feiert Freitag Premiere

Möglich wurde das für das Theaterteam nicht nur finanziell als "Großprojekt" geltende Ereignis durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren sowie der Mithilfe von Mitgliedern und Freunden des "Theaters am Turm"¸ sagt Produktionsleiter Andreas Erdel.

Zur Handlung: Am Morgen seiner lang ersehnten Hochzeitstages schwebt der verliebte Figaro (Ercan Özmen), Kammerdiener des Grafen Almaviva (Ronny Munz) auf Wolke sieben. Noch ahnt er nicht, dass auch der Graf ein Auge auf seine Verlobte, die Kammerzofe Susanne (Alexandra Ben), geworfen hat und für sich das "Recht auf die erste Nacht" in Anspruch nehmen will, was er zu Gunsten seiner Gattin (Ulrike Dworschak) einst abschuf. Während der Graf Möglichkeiten sucht, sich Susanne ungestört zu nähern, entspinnen sich hinter den Kulissen vom Arzt Bartholo (Reinhard Gackowski), der Wirtschafterin Marzelline (Ulrike Riesterer) und dem Musiklehrer Basilio (Andreas Erdel) befeuerte Intrigen, die auch vor dem Schlossgärtner (Henry Greif) und seiner Tochter (Karolin Hertfelder) nicht Halt machen.

Derweil flirtet der androgyne Page des Grafen (Leslie Ade) hemmungslos mit allen Frauen bei Hofe. Am Ende lösen sich alle Verwirrungen und amourösen Ver­strickungen dieses "tollen Tages" unter Mithilfe des Dorfrichters (Bernhard Cherubini) in Wohlgefallen auf, und Figaro kann endlich Hochzeit halten.

Zu den Mitwirkenden gehören diesmal auch Mitglieder und Pferde der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe, Abteilung Kavallerie sowie das Zunftballett der Historischen Narrozunft unter der Leitung von Lisa Eisenmann und Jana Metzger.

Parken: Besucher des Sommertheaters, die mit dem Auto kommen, werden gebeten, dieses beim Finanzamt und an den Kaufmännischen Schule in der Herdstraße abzustellen. Der Weg bis zur Jungshansvilla eignet sich für einen abendlichen Spaziergang oder ist auch gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Gehbehinderte dürfen am Eingang abgesetzt werden.

Weitere Aufführungen sind geplant am 25., 28. und 30. Juni, am 2., 5., 7., 9., 12., 14., 15., 16., 21., 23., 25. und 26. Juli. Gespielt wird nur bei trockenem Wetter. Der Eintritt (nur Abendkasse) beträgt 15, ermäßigt zehn Euro.