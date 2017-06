VS-Villingen. Am Samstag, 24. Juni, 19 Uhr, findet ein Sommerkonzert mit dem Jugendchor "a tempo!" in der Johnaneskirche in der Gerberstraße in Villingen statt. Im Jugendchor der evangelischen Kirchengemeinde singen Sänger von der sechsten bis zur zwölften Klasse. Die elfköpfige Gesangsgruppe hat seit Januar ein abwechslungsreiches Programm geprobt. Im Zentrum des einstündigen Konzertes stehen zwei Messkompositionen: Die "Missa" von Pierangelo Valtinoni sowie die "Kleine Jazzmesse" von Johannes M. Michel. Daneben stehen neuere Kompositionen für Jugendchor auf dem Programm. Neben dem Jugendchor wirken Peter Hastedt (Orgel und Klavier) sowie Karl Koch (Percussion) mit. Die Gesamtleitung hat Bezirkskantor Marius Mack. Der Eintritt ist frei.