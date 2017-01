Villingen-Schwenningen Sommerfest-Einbußen machen Vereinen zu schaffen

Nicht nur Andreas Kühn schwelgt in der Erinnerung an "alte Zeiten", als nach Mitternacht noch lange nicht Feierabend war". Doch seit Jahren sei mit dem langen Feiern am idyllischen Platz Schluss. "Ein einziger Anwohner", erzählt er, "habe sich über den Lärm beschwert, mit durchschlagendem Erfolg." Seither müssen die Vereine für sie "empfindliche Sperrzeiten" beherzigen. Ab 22 Uhr darf keine Musik mehr spielen, ab 23 Uhr muss der Ausschank beendet, darf kein einziger Gast mehr zu sehen sein. Für Kühn und seine Mitstreiter ist das alles nicht nachvollziehbar, handele es sich mittlerweile nur noch um insgesamt sechs Feste. Kühn und Beha überlegen sich, gemeinsam mit den anderen Vereinen das Gespräch mit der Stadtspitze zu suchen. Der Stadt- und Bürgerwehr-Vorsitzende Schwert nimmt kein Blatt vor den Mund: "Es ist traurig, dass in der Südstadt ein einziger darüber bestimmen kann, wie lange ein Festbetrieb sein darf." Der Hexenzunft-Vorstand dagegen hält sich sehr bedeckt: "Wir rütteln da nicht dran", meinte Zunftmeister Meik Gildner. "Aber wir können das Thema gerne nochmal besprechen."

Anwohner wundern sich

Bei einem solchen Gespräch käme sicherlich auch ein Kompromissvorschlag zur Sprache, den einige Vereinsspitzen aufbrachten und den Pressewart Michael Schmieder (Schanzelzunft) so formuliert: "Warum dürfen wir nicht bis 23 Uhr die Musik laufen lassen und um Mitternacht den Ausschank beenden? Damit wäre uns allen sehr geholfen." Den Vereinen wäre geholfen, und den meisten Anwohnern wäre eine lockere Regelung der Schlusszeiten egal. Wie eine kurze Umfrage unter Anrainern ergab, hat kaum jemand Verständnis dafür, "dass da einer immer Terror macht", meint einer. Andere können genauso wenig wie ihre Nachbarn verstehen, "dass die Meinung eines einzelnen so viel Gewicht hat". Bis Mitternacht feiern? "Das wäre für uns alle kein Problem." Für fast alle.

Stadt-Pressesprecherin Oxana Brunner räumt zwar ein, dass es häufig einzelne Bürger seien, die sich wegen Lärms beschweren. Die Stadt stehe auf dem Standpunkt, dass man jeden einzelnen Bürger und jede Beschwerde ernst nehmen müsse. Ähnlich argumentiert auch das Verwaltungsgericht Freiburg: "Es kommt aber immer auf den Einzelfall an. Aus dem hohlen Bauch treffen wir keine Entscheidungen." Und wie sieht der Beschwerdeführer die Angelegenheit? Dieser war gestern leider nicht zu erreichen.