Villingen-Schwenningen Solo an der Oboe überzeugt

In diesem Jahr wurde der Preis, der durch den Schwarzwald-Baar-Kreis und die Sparkasse Schwarzwald-Baar jährlich ausgelobt wird, in der Kategorie "Musik und Gesang" vergeben. Landrat Sven Hinterseh und Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar überreichten die Preise im Rahmen einer Feierstunde im Kultursaal im alten Bahnhof in Hüfingen. Die Jury, die mit Elisabeth Gutjahr, Rektorin an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, Marco Gässler, Musikmanager aus Donaueschingen sowie Wolfgang Wössner, Stadtmusikdirektor Villingen-Schwenningen, hochkarätig besetzt war, hatte nach einem Vorspielen entschieden. Für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar lagen der Jury 26 Bewerbungen zur Sichtung und Bewertung vor.

Der erste Preis, der mit 2000 Euro dotiert wurde, erhielt Julia Obergfell, die mit ihrem Solo an der Oboe überzeugte.

Der zweite Preis ging an das Duo Pirmin (Marimbaphon) und Silja Hofmann (Klavier), die ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro erhielten. Der dritte Preis wurde an Marie Büchele (Gesang) sowie nochmals Silja Hofmann (Klavier) mit 1200 Euro überreicht. Der mit 300 Euro dotierte Nachwuchspreis erhielt Johanna Wolber, die die Jury an der Geige und am Klavier beeindruckte.