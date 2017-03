Villingen-Schwenningen Solms sieht gute Stimmung für FDP

Marcel Klinge, hiesiger Bundestagskandidat, sprach sich dafür aus, türkische Propaganda auf deutschem Boden nicht zuzulassen und hätte sich mehr Widerstand von Angela Merkel gewünscht. Der Ruf nach Regulierung durch den Staat in der wirtschaftlichen Debatte über die Höhe von Managergehältern sieht Klinge als nicht angemessen an. "Lassen wir die Unternehmen doch ihren Job machen", sagte er. In den Aufsichtsräten sitzen in der Regel schließlich auch Betriebsräte und Gewerkschaftsvertreter.

Klinge hat auf seinem vorderen Listenplatz beste Chancen, in den Bundestag einzuziehen, vorausgesetzt, die FDP schafft am 24. September die Fünf-Prozent-Hürde und ist wieder dabei.