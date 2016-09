Villingen-Schwenningen Solist von Berliner Philharmonikern

Zunächst aber die Bassposaune, die von einem großen Orchester umrahmt wird. Thomas Leyendecker, der seit 2006 bei den Berliner Philharmonikern spielt, ist von dem Stück begeistert. Seit 2012 ist Leyendecker Professor für Posaune an der Hochschule für Musik in Leipzig. Zuvor hat er an der Hochschule Hanns Eisler in Berlin unterrichtet.

Der akademischen Festouvertüre von Johannes Brahms liegen verschiedene Studentenlieder zugrunde. Brahms hat sie als Dank für die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Breslau geschrieben.

Die Frage, wie Amerika klingt, führte den Komponisten Antonín Dvorák in die USA. Ein großer Auftrag wartet auf den Komponisten: Er sollte eine Musik schreiben, die das Nationalgefühl der Amerikaner transportiert., Herausgekommen ist dabei die neunte Sinfonie "Aus der neuen Welt" mit dem mitreißenden Englischhorn-Solo, das den Zuhörern die Weite der Prärie vermittelt.

Mit dem Festkonzert endet die Konzert-Saison des Sinfonieorchesters, die neue Saison 2017, die ganz im Zeichen des Stadtjubiläums steht, bietet einige Höhepunkte. Unter anderem können die Besucher gleich zwei Solisten aus Villingen-Schwenningen hören: Berthold Graf (Flöte) und ­Michael Hampel (Gitarre).

Glanzvoller Auftakt der Saison sind wie immer die traditionellen Neujahrskonzerte am 1. und 8. Januar 2017. Karten für diese Konzerte sind ab 14. November erhältlich.

Karten für das Konzert am 3. Oktober, 17 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen gibt es für 28, 24 und 20 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum, Telefon 07721/82 25 25. Schüler und Studenten bezahlen die ­Hälfte.