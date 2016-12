Villingen-Schwenningen "So wird nie Weihnachten"

Die Heilige Nacht sei die Nacht der Hoffnung, es sei eine Herausforderung für uns Christen, nicht die Waffen zu ziehen, erklärte er eindringlich. Wir brauchen den Rahmen und den Inhalt der Heiligen Nacht, fuhr er fort und wünschte: "Nehmen Sie die Botschaft dieser Heiligen Nacht in Ihren Alltag mit, dorthin, wo Sie auf Grenzen treffen." Der Rahmen dürfe nicht schöner als das Bild sein, betonte der Seelsorger. Mit seiner Bitte: "Bringe Licht in das Leben der Menschen in Berlin und in das Leben Menschen in Syrien", verabschiedete er die Gemeindemitglieder in ihr Weihnachtsfest zuhause. Dem Gottesdienst vorausgegangen war am Nachmittag ein Krippenspiel mit Kindern, das ebenfalls sehr gut besucht war.

In Mariä Himmelfahrt

Eltern, Großeltern und Freunde füllten schon nachmittags an Heiligabend die Kirche Mariä Himmelfahrt, um bei dem Krippenspiel ihrer Kinder und Enkel zuzuschauen. Für Diakon Christian Feuerstein war es das erste Weihnachtsfest in der Seelsorgeeinheit Neckar Baar und er freute sich riesige über den großen Andrang in der Kirche Mariä Himmelfahrt. Stefanie Kellyhatte mit 15 Kindern das Krippenspiel über die Weihnachtsgeschichte einstudiert, das die Kinder mit viel Spielfreude aufführten. Sehr eindrucksvoll spielten Maria und Josef ihre vergebliche Suche nach einer Herberge, während sich die Hirten mit ihren Schafen zur Nachtruhe niederließen. Nachdem ihnen die Engel erschienen waren, machten sie sich auf die Suche nach Maria und Josef und bestaunten das Christus-Kind in der Krippe. Viel Applaus gab es für die jungen Darsteller, bevor alle nachhause aufbrachen, um die Heilige Nacht zu feiern.