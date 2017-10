Villingen-Schwenningen So unscheinbar, und doch so viel Technik

VS-Schwenningen. Es ist dieser unscheinbare Charakter, der von der anthrazitfarbenen Mauerwerksfassade ausgeht und das Krematoriums-Areal am Waldfriedhof umgibt. Und genau das ist gewollt, wie Tobias Walderich, zuständiger Architekt vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, erklärt: Kein pompöses Gebäude soll es sein, sondern ein bewusst neutral gehaltenes Ensemble, das sich in die Umgebung einfügt. "Der Fokus soll weiterhin auf dem Waldfriedhof liegen", sagt Walderich. Schlicht gehalten ist auch das Gebäudeinnere, wenngleich sich umso mehr Technik im Verborgenen versteckt: Ein Flur mit großzügigen Fenstern führt vom Eingangsbereich nach hinten, dies sei der Hauptweg für die Krematoriumstechniker Richtung Steuerzentrale, ihrem Arbeitsplatz. Hier kommen nicht nur alle Leitungen aus den verschiedenen Gebäudeteilen zusammen, von hier aus haben Techniker auch freie Sicht auf die Verbrennungsöfen, erklärt der Architekt weiter. Auch vom Abschiedsraum an der linken Außenseite des Krematoriums haben die Angehörigen später einmal die Möglichkeit, durch eine große Glasscheibe auf den Ofen zu schauen. In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan im Neubau: Elektro, Heizung, Sanitär und Beleuchtung sind weitestgehend montiert, seit geraumer Zeit ist die Ofenbaufirma IFZW aus Zwickau vor Ort, um das große Ofengehäuse in Handarbeit auszumauern. Rund acht Wochen dauerten sowohl die Maurerarbeiten, bei denen die Ofeneinfahrt sowie verschiedene Brennkammern errichtet wurden, als auch der Rauchgaskanalbau, berichtet der Architekt.

Zweigeschossig präsentiert sich der Ofen, dessen Ausmaße erst im Untergeschoss richtig deutlich werden. Dahinter rage der Rauchgaskanal 2,20 Meter tief in die Erde, der eine durchaus wichtige Funktion hat: Durch den Verbrennungsvorgang im Ofen werden Rauchgase angesaugt, die via Kanal im Untergeschoss gereinigt wieder nach oben durch den Schornstein befördert werden. Giftstoffe werden dabei zudem ausgebrannt, erklärt Tobias Walderich weiter.

Der Rauchgaskanal im Bestandsgebäude nebenan sei übrigens deutlich überholungsbedürftig gewesen. Die Wärme des Rauchgases verpufft jedoch nicht, sondern wird über einen Wärmetauscher genutzt, um 16 000 Liter Wasser zu erhitzen und drei Gebäude, mitunter die Friedhofsverwaltung, zu beheizen.