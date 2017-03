Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Schullaufbahn neigt sich dem Ende zu, das Abitur ist in Sicht, man will studieren. Jetzt stellen sich viele Abiturienten die Frage: Wie stelle ich es an? Am Donnerstag, 16. März, um 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ), Neckarstraße 100 in Rottweil, gibt es Antworten. Die Informationsveranstaltung für angehende Studenten bietet einen Wegweiser im Labyrinth der Studienangebote. Sie findet im Raum 132 des Berufsinformationszentrums Rottweil statt. Ulrike Leitner, Studienberaterin der Uni Konstanz, klärt alle Fragen rund ums Studieren und gibt Tipps bei Fragen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren an Hochschulen. Der Workshop ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter 0741/49 22 24 oder per E-Mail rottweil.biz@arbeitsagentur.de erforderlich.