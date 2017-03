Villingen-Schwenningen So ein Sportcocktail schmeckt

Der belebende Cocktail wird alle zwei Jahre neu gemixt und wie bisher jedes Mal stellte man hinterher fest: diesmal war es noch schöner, besser, bunter und lustiger. Der TVV-Vorsitzende Manfred Herzner begrüßte die nahezu 1000 Zuschauer in einem für die Show mit eindrucksvollen Lichteffekten hergerichteten Halle und Geschäftsführer Sven Kieninger führte durch das gut zweistündige Programm, auf das die Musiker mit und ohne Behinderung der Gruppe "WG & Friends" rockig einstimmten. Fast alles, was der Verein für seine mehr als 2000 Mitglieder als Angebote in petto hat, war zu sehen: Aerobic, Akrobatik und Jazztanz, Kinder- und Kunstturnen, Rope-Skipping und Gymnastik. Karin Krieg war allein mit vier Gruppen dabei und zeigt mit ihnen preisgekrönten Jazz- und Modern Dance, Zirkustanz und Bodenturnen. Mit ihrem turnerischen Können begeisterten die kraftvollen Kunstturner von Viktor Heinz, deren Wettkampfplan diesmal glücklicherweise eine Teilnahme ermöglichte. Der Zirkus "Confetti" mit 50 Kindern und die "Schiltis" aus dem Schilterhäusle zeigten, was sie mit dem Hula-Hoop, dem Rola-Rola und mit ihren eigenen biegsamen Körpern so anstellen können. Die Rope Skipper von Ines Fackler revolutionierten das gute alte "Seilspringen" und begeisterten mit nahezu akrobatischer Körperbeherrschung und ausdauernder Sprungkraft. Dass Bewegung auch im hohen Alter noch möglich ist und Spaß macht, zeigten die Seniorinnen von Lilo Singer, die für ihren Showtanz bunte Pappteller als Handgeräte umfunktioniert hatten. Die Gruppe besteht seit über 40 Jahren. Die Bauchtänzerinnen "Magics" von Saskia Koch entführten in den fernen Orient und kreisten gekonnt die Hüften. Was ihre Turnerinnen beherrschen, das hatte Heidi Boda in eine Aufführung gepackt, für die mit Applaus von einem rundweg begeisterten Publikum nicht gespart wurde. Die Kleinsten waren gleich zu Beginn des Sportcocktails aber die Größten: gut 120 Kinder zwischen drei und acht Jahren stürmten mit ihren Übungsleiterinnen die Halle und mimten den "Sportinator".