Villingen-Schwenningen Smiley für Autofahrer

Nicht ganz einig war sich der Ortschaftsrat über den Vorschlag der Rathauschefin, ein Radar-Display zum Preis von 300 Euro anzuschaffen. Sie erklärte dazu, dass der Nachbarort Pfaffenweiler sich auch so ein Display zugelegt und damit gute Erfahrungen gemacht habe. Mit der Geschwindigkeitsangabe könne der Autofahrer sehen, wenn er zu schnell fahre, das habe einen sozialen Aspekt, damit würde man den Bürgern zeigen, dass man etwas unternimmt, denn die Stadt käme dem Ort mit Geschwindigkeitsreduzierungen nicht entgegen, gab Furtwängler zu bedenken.

Auch Bürgermeister Detlef Bührer stimmte dem zu: Es sei eine soziale Kontrolle, denn die Einheimischen würden gegenseitig auf sich achten. Allerdings, so fügte er hinzu, würde dies in zwei, drei Jahren niemanden mehr interessieren. Ortschaftsrat Roland Meßmer meinte, die Anschaffung mache nur Sinn in 30er und 40er Tempo-Zonen, zudem sollte das Ordnungsamt den Gemeinden solch ein Messgerät zur Verfügung stellten. Karl Hirt war der Meinung, es nütze nur in Verbindung mit einem Blitzgerät, es würde weiter gerast, wenn das Display vom Straßenrand verschwinde. Erwin Halder befürchtete nur einen kurzen positiven Effekt und schlug vor, dass sich drei Gemeinden gemeinsam ein Gerät kaufen sollten und es abwechselnd aufstellen. Andreas Glatz fand die Anschaffung sinnvoll, da viele Autos und Lastwagen durch den Ort fahren. Bevor abgestimmt wurde, ob es überhaupt angeschafft werden soll, war man sich plötzlich mit zwei Enthaltungen einig, für 560 Euro ein Radar-Display anzuschaffen, aber statt Geschwindigkeitsangabe mit einem Smiley, das den Autofahrer, je nach dem, anlächelt oder böse anschaut.

Mit fünf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen befürworteten die Räte, sich an der Herausgabe einer Broschüre über den Ort zu beteiligen. Gudrun Furtwängler sprach von einem "unendlichen Thema", das sie nun endgültig vom Tisch haben wollte. Zunächst habe es so ausgesehen, dass die Broschüre für die Ortschaften kostenlos sei, doch seien zu wenig Anzeigen zustande gekommen. Daher werde das Heftchen für sieben Stadtteile 4000 Euro kosten. Das Referat des Bürgermeisters übernehme 1000 Euro, so dass jedem Stadtteil Kosten in Höhe von 430 Euro verbleiben.