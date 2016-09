Villingen-Schwenningen Slalomlauf mit Hockeyschläger und Zielwurf von Bällen

An der vom Verein auf seinem Sportgelände angebotenen Tennisolympiade beteiligten sich heuer 16 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren, was dem Durchschnitt vorhergegangener gleich gelagerter Veranstaltungen in den zurückliegenden zehn Jahren entspricht.

Der Jugendleiterin Silvia ­Kilian standen bei dieser Veranstaltung die Clubmitglieder Anneliese Ruderisch und ­Katrin Helmstädter zur Seite, die den jungen Gästen zeigten, was sie an den einzelnen Stationen für Aufgaben zu Bewältigen hatten. Spiel und Spaß stand bei der Tennisolympiade mit den zehn verschiedenen Disziplinen im Vordergrund, wobei Vorkenntnisse im Umgang mit dem Tennisschläger und der Filzkugel nicht zwingend notwendig waren. Dies kam insbesondere jenen Teilnehmern entgegen, die sich bisher noch nie auf einer Tennisanlage aufhielten.

An allen Spielstationen wurden Punkte vergeben. Die Auswertung wurde zur Gewährleistung der Chancengleichheit nach Altersgruppen vorgenommen. Bei den gestellten Aufgaben war die Schnelligkeit, Zielgenauigkeit und das Koordinationsvermögen gefragt. So mussten zum Beispiel Tennisbälle mit dem Schläger in ein Netz befördert werden sowie eine Sprint­strecke innerhalb von 45 Sekunden so oft wie möglich durchlaufen werden.