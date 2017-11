Villingen-Schwenningen Skisport und Lawinenunglück

Dass der Winter sich in früheren Zeiten noch mehr als heute als Herausforderung darstellte, wird an den gewaltigen Schneemassen auf den Bildern vergangener Zeiten deutlich, für die noch keine Schneepflüge zur Verfügung standen. Aber auch an dem Lawinenunglück, dass sich 1844 auf dem Königinnenhof im Wagnerstal in Neukirch ereignete und das bis heute als eines der größten Lawinenunglücke der Welt gilt. 17 Menschen, vom einjährigen Salomon bis zum 60-jährigen Hofbesitzer Martin Tritschler begrub die Lawine, die von einem zuvor abgeholzten Hang herunterrollte, als der Bauer mit Frau und Kindern sowie Nachbarn und Knechten am Tisch saß und Cego spielte.