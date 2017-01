Villingen-Schwenningen Skiclub mit gelungener Ausfahrt

Zusammen mit Seefeld gilt es mit seinem 275 Kilometer langen Loipennetz als größtes zusammenhängendes Langlaufzentrum der Alpen. Quartier bezogen die Langläufer vom Schwimm- und Skiclub Schwenningen bei ihrer traditionellen Skiausfahrt für drei Nächte im Erlebnishotel Hubertushof direkt an der Loipe. Und obwohl das Leutasch bereits zum sechsten Mal angesteuert wurde, entdeckten die SSCler immer wieder neue Loipenabschnitte.

So diesmal zum Beispiel die erhöht gelegene drei Kilometer lange Lehner-Loipe über dem Ortsteil Gasse, oder die ähnlich lange neue Panoramaloipe oberhalb der Ortschaft Obern. Zumeist wurde in kleineren Gruppen gelaufen. Am ersten Tag führte die Tour vom Hotel weg unmerklich ansteigend bis zum Fuß des Leutascher Hausbergs, dem 2662 Meter "Hohen Munde". Nach einer langgezogenen Schleife ging es auf der anderen Talseite der Leutascher Ache entlang, flussabwärts weiter bis kurz vor die Wasserfälle der Leutaschklamm und wieder zurück zum Quartier. Leistungsstärkere Läufer stiegen noch zur "Muggenmoosalm" oder zum "Mundeknie" auf und wurden dort mit prächtigen Ausblicken auf das Wettersteingebirge belohnt.

Am zweiten Tag teilten sich die Langläufer in drei etwa gleich große Gruppen auf: Die erste Gruppe wiederholte die Tour des Vortags mit einem Abstecher in das Gaistal, die zweite und dritte Gruppe wagten sich auf die anspruchsvollen Olympia-Loipen im Bereich der weit oberhalb von Seefeld und Leutasch gelegenen Wildmoosalm und erfreuten sich an den langgezogenen Abfahrten ins Tal hinab nach Seefeld.