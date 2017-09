Villingen-Schwenningen Ski-Gymnastik starte am 10. Oktober

VS-Weilersbach. Die Mountainbike-Gruppe des FC Weilersbach startet die neue Runde der Ski-Gymnastik am Dienstag, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Glöckenberghalle. Eine ausgebildete Übungsleiterin trainiert mit den Teilnehmern eine Stunde Ski-Gymnastik und eine Stunde Volleyball. Alle Einsteiger sind willkommen. Die weiteren Übungsabend sind immer dienstags in der Glöckenberghalle in Weilersbach.