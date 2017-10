Villingen-Schwenningen Skater bekommen keinen Platz

VS-Weigheim. "Der gültige Nutzungsplan weist die Freiflächen bei der Halle als Grünflächen aus. Die Finanzierung der Investition ist in diesem Fall nicht der Grund für eine Ablehnung", sagte sie weiter.

Erfreulicher entwickelt sich das Thema Jugendraum. Am 16. Januar wird in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Kirchengemeinderat ein geeigneter Standort in einem der Gebäude der Kirchengemeinde diskutiert. "Ich finde es gut, wenn Jugendliche ihre Bedürfnisse äußern", erinnerte Klaus Mairon an die Unterschriftenliste, die der Ortschaftsrat pro Skateranlage von den Jugendlichen erhielt. Dennoch stellte er den Sinn einer derartigen Anlage in Weigheim in Frage. "Wir haben keine zwei Kilometer entfernt in Trossingen eine Skateranlage stehen, welche auch Weigheimer Jugendliche nutzen können", sieht er ein derartiges Angebot auch im Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen als überflüssig an.

Ein Plädoyer hielt Mairon für einen Jugendraum in Weigheim. Er schlug vor, mit dem für eine Skateranlage eingesparten Geld das Angebot für die Jugendlichen in Weigheim mit etwas zu ergänzen, dass es noch nicht in der näheren Umgebung gibt.