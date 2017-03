VS-Villingen. Das Mitarbeiterteam der evangelischen Kirchengemeinde Villingen lädt Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren zum nächsten Kindergottesdienst Plus ein: Am Samstag, 11. März, werden sie um 9.30 Uhr in der Pauluskirche, Waldhauser Straße/Kalkofenstraße, erwartet. Mit Singen und Spielen, einem Frühstück und kreativen Elementen wird bis gegen 12 Uhr Gottesdienst gefeiert. Anmeldungen sollten bis morgen, Donnerstag, bei den Pfarrämtern erfolgen.